Cruciaal duel voor ploeterend en jeugdig AS Monaco

Anderhalf jaar geleden stond AS Monaco nog in de halve finale van de Champions League (uitgeschakeld door Juventus) en werd de club uit het vorstendom voor het eerst in zeventien jaar weer kampioen van Frankrijk. Een prachtige prestatie van de Portugese coach Leonardo Jardim, maar vervolgens besloot de Russische clubeigenaar Dmitry Rybolovlev om eens flink te gaan cashen. Monaco verkocht de afgelopen twee zomers voor liefst 560 miljoen euro (244 miljoen in zomer 2017 en 316 miljoen in zomer 2018) aan spelers. Er werd voor 250 miljoen euro weer in spelers geïnvesteerd. Zeer talentvolle spelers als Bernardo Silva, Benjamin Mendy (beiden Manchester City), Kylian Mbappé (PSG), Tiemoué Bakayoko (Chelsea, nu AC Milan), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Fabinho (Liverpool) werden vervangen door nieuwe talenten. Keita Baldé (30 miljoen), Terence Kongolo (15 miljoen), Stevan Jovetic (10 miljoen) kwamen vorig jaar, maar bleken geen versterkingen. AS Monaco werd vorig seizoen nog tweede, met dertien punten achterstand op kampioen Paris Saint-Germain. Nu is het gat met PSG na vijftien duels al 33 punten.