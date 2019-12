Crystal Palace naar vijfde plaats in Premier League na zege op Bournemouth

Crystal Palace-verdediger Mamadou Sakho kreeg al na negentien minuten spelen een directe rode kaart na een overtreding op Bournemouth-middenvelder Adam Smith. Bournemouth had vervolgens liefst 70 procent balbezit, maar slaagde er niet in dat overwicht uit te drukken in kansen of doelpunten. Crystal Palace scoorde wel en deed dat in de 76ste minuut via linksback Jeffrey Schlupp, die na een halfuur in het veld was gekomen voor Patrick van Aanholt. De linksback uit Den Bosch liep een hamstringblessure op. Schlupp zette een kwartier voor tijd een solo in op de linkerflank en schoot vervolgens fraai raak voor de 1-0. Bournemouth kon in het laatste kwartier weinig gevaar meer stichten. Nathan Aké droeg vanavond de aanvoerdersband bij Bournemouth, waar Arnaut Danjuma Groeneveld na een uur spelen werd vervangen door trainer Eddie Howe.