CSKA Moskou wijkt voor Champions League uit naar Luzhniki

Het nationale stadion, het grootste van Rusland met 81.000 plaatsen in kunnen, wordt voor minimaal drie duels de thuisbasis voor CSKA.



In de eigen VEB-Arena kunnen 'slechts' 30.000 toeschouwers. Reden voor een van de Russische Champions League-deelnemers om even te verhuizen. De eerste wedstrijd in het Luzhniki-stadion, waar op 15 juli de WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië werd gespeeld, is direct een mooi affiche. Titelverdediger Real Madrid komt op dinsdag 2 oktober op bezoek in de Russische hoofdstad. De Spaanse topclub won de Champions League de afgelopen drie seizoenen.