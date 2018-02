Cultheld Will Grigg knikkert Manchester City uit de FA Cup

Grigg scoorde in de vorige ronde ook al twee keer tegen West Ham United, toen Wigan Athletic in eigen stadion met 2-0 won. De 26-jarige Grigg speelt sinds de zomer van 2015 voor Wigan Athletic, de huidige nummer drie in de League One, het derde profniveau van Engeland. In 109 wedstrijden voor The Latics scoorde Grigg nu 51 keer. Manchester City wilde dit seizoen een poging doen om vier prijzen te winnen, maar strandt in de FA Cup dus al in de achtste finales.