D-day voor Barcelona: dit staat vanavond op het spel in de Champions League

Op de allerlaatste speeldag van de groepsfase is er nog genoeg om voor te spelen. Wie plaatst zich voor de achtste finale, wie degradeert naar de Europa League, en voor wie houdt het Europese seizoen na vanavond op? Volg het allemaal live in ons matchcenter .

Groep E

D-day voor Barcelona en Befica. De Catalanen moeten waarschijnlijk de uitwedstrijd in München winnen om de achtste finale te bereiken. De kans dat Benfica in eigen huis wint van Dynamo Kiev, dat nergens meer voor speelt, is zeer aanwezig. Mocht Barça gelijkspelen tegen de Duitse kampioen, dan is het puntenaantal gelijk met Benfica, maar de Portugezen hebben een beter onderling resultaat tegen de ploeg van Xavi.

Lees ook Programma en standen in Champions League: deze duels staan vanavond op de rol

Voor de Nederlandse coëfficiënten is het hopen dat Barcelona de volgende ronde bereikt, want dan gaan er veel punten langs de neus van Portugal. Mocht dat niet lukken, gaat de Catalaanse club voor het eerst sinds 2004 in de Europa League spelen, wat toen nog de UEFA Cup heette.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Groep F

Op basis van onderling resultaat is het al zeker dat Manchester United eerste wordt in de poule. Young Boys kan alleen nog de Europa League bereiken, maar daarvoor moet de Zwitserse kampioen in Manchester winnen én moet Villarreal van Atalanta winnen. De laatstgenoemden strijden in Bergamo om de felbegeerde achtste finale van de Champions League. De winnaar zal zich daarvoor plaatsen, en bij een gelijkspel wordt het Villareal, dat één punt boven het team van Marten de Roon en Teun Koopmeiners staan.

Maar bij de vorige onderlinge wedstrijd was Danjuma een kwelgeest voor Atalanta:

Groep G

In de befaamde groep zonder echte topclubs kan alles nog gebeuren. Alle vier de ploegen staan namelijk binnen drie punten. Lille, de ploeg waar Sven Botman excelleert, heeft met acht punten de beste papieren, en Wolfsburg met vijf de slechtste. Maar dat alles kan met een winst van de Duitsers omgedraaid worden, aangezien de vorige wedstrijd in 0-0 eindigde en onderling resultaat doorslaggevend is.

Alle scenario's zijn nog mogelijk, maar voor RB Salzburg en Sevilla is de volgende ronde een zekerheid wanneer ze winnen. Maar bij een gelijkspel kan in ieder geval Sevilla niet verder komen dan plek 3, wat ze naar het toernooi brengt dat de Spaanse club als zes keer won: de Europa League.

Groep H

In groep H is bijna alles al beslist. Zenit Sint-Petersburg gaat naar de Europa League, en Malmö FF overwintert niet in Europa. Het enige waar de Zweedse kampioen voor speelt is een historische overwinning in Turijn. Voor Chelsea is het relevant geen punten te morsen, want dan kan de ploeg van Thomas Tuchel de eerste plek in de groep nog verliezen. Die plek is belangrijk, want daardoor worden gevaarlijke tegenstanders als Liverpool en Bayern München in de volgende ronde ontweken.

Bekijk hier onze voetbalvideo's: