Daniel Maldini bij Milan in de voetsporen van papa Paolo en opa Cesare

Meer dan een paar minuten duurde het debuut niet, maar dat maakte de gelegenheid voor de familie Maldini niet minder speciaal. Daniel heeft nog wel een lange weg te gaan wil hij net zo'n status als zijn vader krijgen in Milaan. Clublegende Paolo verliet de club 25 jaar lang niet en kwam daarin tot 902 optredens, met onder meer zeven landstitels en vijf keer winst in de Europacup I/Champions League. Tegenwoordig is Paolo technisch directeur bij de club waar hij jarenlang de aanvoerder was. Cesare, in 2016 op 84-jarige leeftijd overleden, acteerde 412 keer in het shirt van de Rossoneri.



Er is overigens nog wel een verschil: Cesare en Paolo waren verdedigers, Daniel is een aanvallende middenvelder. Hij scoorde dit seizoen al zes keer in negen duels voor de Primavera, de beloftenploeg van AC Milan. Zijn oudere broer Christian (23) werd ook een grote toekomst voorspeld als verdediger in San Siro, maar maakte uiteindelijk nooit zijn debuut voor AC Milan en speelt nu op het vijfde niveau in Italië voor het kleine clubje Pro Sesto.



Het lukte AC Milan overigens niet om bij afwezigheid van Zlatan Ibrahimovic de punten in het eigen San Siro te houden. Het werd 1-1 door twee goals voor rust. Sofyan Amrabat, voor 20 miljoen euro verkocht aan Fiorentina maar tot de zomer nog in het shirt van Hellas, kreeg met nog ruim 20 minuten te spelen direct rood na een overtreding op Samu Castillejo. Milan blijft zo negende in de Serie A, op twee punten gevolgd door de club uit Verona.