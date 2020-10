Dat hysterisch geadoreerde Maradona gek werd, was onvermijdelijk

Maradona niet besmet met coronavi­rus

6 oktober Diego Maradona is niet besmet met het coronavirus. De Argentijn, die zijn land in 1986 naar de wereldtitel leidde, moest een test ondergaan nadat hij in nauw contact was geweest met Facundo Coltin, een voetballer die nadien positief testte. Maradona onderging daarna ook een test. Met een negatief resultaat, aldus zijn advocaat.