David Neres en ploeggenoten in Oekraïne smeken Braziliaanse regering om hulp: ‘Wanhopige situatie’

,,De situatie is er een van wanhoop. We vragen jullie deze video te verspreiden zodat deze de Braziliaanse regering bereikt", wordt er gezegd in het filmpje waarin Neres, die sinds de afgelopen winterstop voor Sjachtar Donetsk speelt, samen met elf landgenoten en hun families te zien is.

Rusland is aanval op Oekraïne begonnen: dit weten we nu

,,Grenzen zijn gesloten, banken zijn gesloten, er is geen brandstof, er zal een tekort aan voedsel zijn, er is geen geld. We hebben ons verzameld in afwachting van een plan om Oekraïne te verlaten. De situatie is ernstig. Bid voor ons", zo laten de Brazilianen van Sjachtar Donetsk in het filmpje weten.