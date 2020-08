Davies vraagt Canadese Premier toestemming om naar huis te komen

De 19-jarige vleugelverdediger won zondag met Bayern München de Champions League. Davies wil graag zijn familie in Canada even bezoeken, maar vanwege de beperkende coronamaatregelen is dat lastig. ,,Bedankt premier", schreef Davies op Twitter, in een reactie op een felicitatie van Trudeau. ,,Mag ik nu alstublieft voor een week naar huis komen?"

In principe moet iedereen die Canada inkomt eerst veertien dagen in quarantaine. Davies en zijn medespelers hebben van trainer Hansi Flick twee weken vrij gekregen. Ze gaan daarna toewerken naar de competitiestart. Davies maakte afgelopen seizoen indruk met zijn loopvermogen en snelheid. Hij had de laatste weken als linksback een basisplaats in het onverslaanbare elftal van Flick en speelde in de finale van de Champions League waarin Bayern Paris Saint-Germain versloeg. Zo veroverde Der Rekordmeister de triple: landstitel, beker en Champions League.