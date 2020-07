De Boer niet bezig met ontslag na zegeloze aftocht in MLS is Back Tournament

Op de persconferentie vroeg een verslaggever aan hem of hij zich drukmaakt over ontslag of opstappen. ,,Iedereen is teleurgesteld. Ik voorop. Ik kan alleen zeggen dat ik mijn best doe en dat zal blijven toen tot het einde", antwoordde De Boer. ,,Ik weet dat ik het negatieve gevoel kan omdraaien naar een positief gevoel. Dat hebben we afgelopen seizoen ook laten zien.”



Vorige voetbaljaargang kende Atlanta een moeizame start, toen won het voor het eerst in het vijfde competitieduel. Uiteindelijk behaalde De Boer de halve finales van de play-offs. ,,Ik ben ervan overtuigd dat we het met deze spelers kunnen veranderen.” De drie nederlagen tellen mee voor de reguliere competitie, waarin Atlanta voor de coronastop de ranglijst aanvoerde na twee zeges.