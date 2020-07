De Bruyne evenaart record van Henry: 20 assists in een seizoen

Het assistrecord van Thierry Henry stond al zeventien jaar, want in het seizoen 2002/2003 gaf hij twintig keer de beslissende pass voor een goal van een teamgenoot. Arsenal eindigde dat seizoen als tweede achter kampioen Manchester United, zoals City dit seizoen tweede werd achter kampioen Liverpool. Cesc Fabregas (18 in 2015), Mesut Özil (19 in 2016) en De Bruyne (18 in 2017) kwamen de voorbije jaren al wel in de buurt, maar alle drie strandden ze.