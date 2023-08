De Bruyne, Haaland of Messi wordt voetballer van het jaar bij UEFA

Orkun Kökçü helpt Benfica met assist aan Portugese Supercup: ‘Hij deed het heel erg goed’

Orkun Kökçü heeft al vroeg in het seizoen zijn eerste prijs gepakt met Benfica, de Taça de Portugal. De 22-jarige middenvelder hielp zijn nieuwe werkgever met een assist op weg in de Supercup tegen bekerwinnaar FC Porto, dat in Aveiro met 2-0 werd verslagen door de landskampioen. Trainer Roger Schmidt (oud-PSV) was blij met het optreden van Kökçü: ,,Naar mijn mening deed hij het heel erg goed.”