De clash in een clash: superster Lewandowski vs. tienersensatie Haaland

Lewandowski leidt weliswaar het topscorersklassement van dit Bundesliga-seizoen met 27 doelpunten in 25 duels, toch is zijn doelpuntenratio minder dan Haaland. ‘Lewa’ maakt één Bundesliga-doelpunt per 82 minuten, de 19-jarige Noor overlegt het indrukwekkende gemiddelde van één doelpunt per 69 minuten. In de tien wedstrijden waarin hij in actie kwam, drie keer als invaller, scoorde hij evenzoveel. En zijn schotconversie in de Bundesliga is beduidend beter dan die van Lewandowski: 47,6 procent tegenover 23,7 procent.