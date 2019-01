De Gea en Rashford helpen Solskjaer nu ook aan zege bij Spurs

Het was niet geheel verdiend, maar Manchester United kwam kort voor rust op voorsprong op Wembley. Na een prachtige dieptepass van de compleet opgeleefde Paul Pogba was het de razendsnelle Marcus Rashford die met een laag schot de verre hoek wist te vinden: 0-1. Pogba was sinds het ontslag van José Mourinho op 18 december al goed voor vier goals en drie assists in zes wedstrijden.