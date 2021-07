De haat aan het adres van het drietal dat faalde vanaf elf meter sluimerde al langer

Video Jaap Stam en Kenneth Vermeer geven met FC Cincinnati zege uit handen tegen tien man in beladen derby

10 juli Jaap Stam had in de nacht van vrijdag op zaterdag al na 26 seconden reden tot juichen, maar ondanks een comfortabele voorsprong wist de Nederlandse coach niet te winnen met FC Cincinnati. In de beladen Hell is Real Derby tegen Columbus Crew werd tegen tien man een 2-0 voorsprong uit handen gegeven: 2-2.