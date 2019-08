De Jong verkozen tot Man of the Match bij debuut in Camp Nou

De Jong kwam na rust niet meer terug het veld op, Griezmann bleef wel tot aan de 79ste minuut staan. In de 69ste minuut was Barcelona al op gelijke hoogte gekomen via een zeer knullige eigen goal van Arsenal-rechtsback Ainsley Maitland-Niles, die de positie van zijn doelman Bernd Leno verkeerd inschatte. In de blessuretijd maakte Luis Suárez, die in de 63ste minuut was ingevallen Ousmane Dembélé, op fraaie wijze ook nog de winnende goal voor FC Barcelona.



De Jong mocht na de wedstrijd nog even het veld op om de prijs voor Man of the Match in ontvangst te nemen.