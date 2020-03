De Ligt én De Vrij mogelijk in afzondering na positieve test Juve-verdediger Rugani

De Italiaans international is voorlopig de enige speler van Juventus die positief getest is. Alle Juventus-spelers worden getest en mogelijk in quarantaine geplaatst. Dat geldt ook Oranje-international De Ligt. De Turijnse club verkeert met de thuisbasis middenin de Italiaanse brandhaard van het virus.



Afgelopen weekend begon Rugani op de bank in de topper tegen Inter. De Ligt kreeg de voorkeur in het centrum. De Serie A ligt vanwege het coronavirus tot 3 april stil. Volgende week speelt Juventus wel de return in de achtste finale van de Champions League tegen Olympique Lyon (1-0 achterstand).