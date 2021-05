De Ligt en Ronaldo blameren zich: afgang dreigt voor Juventus

De uitschakeling door FC Porto in de achtste finales kwam hard aan in Turijn, maar ook zonder Europees voetbal bleven de prestaties en vooral het spel de afgelopen weken ver onder de maat. Juventus speelt in de laatste drie speelrondes nog tegen Sassuolo (woensdag, uit), kampioen Inter (zaterdag, uit) en Bologna (uit). Op woensdag 19 mei speelt Juventus ook nog de finale van de Coppa Italia tegen Atalanta. De club uit Bergamo staat weer bijzonder knap op de tweede plaats, nadat het eerder op de zondag met 2-5 won bij het al gedegradeerde Parma.

Fraaie goals van Díaz en invaller Rebic

Vanavond stelde Juventus opnieuw enorm teleur. De 0-3 overwinning van AC Milan was niet eens geflatteerd. Brahim Díaz schoot kort voor rust op fraaie wijze de 0-1 binnen. Zlatan Ibrahimovic viel na 66 minuten geblesseerd uit, maar Milan ging vrolijk door met aanvallen. Zijn vervanger Ante Rebic krulde in de 78ste minuut de 0-2 binnen. De Engelse verdediger Fikayo Tomori, die in januari op huurbasis overkwam van Chelsea, tekende vier minuten later met een kopbal voor de 0-3 eindstand.

AC Milan had in de 58ste minuut al op een 0-2 voorsprong kunnen komen, maar Juventus-keeper Wojciech Szczesny stopte een zwak genomen strafschop van de Ivoriaanse middenvelder Franck Kessié. Milan won voor het eerst sinds maart 2011 een competitiewedstrijd bij Juventus. Toen speelde de club uit Turijn nog in het vorige stadion. Ook in het onderlinge resultaat was de zege voor Milan belangrijk. De competitiewedstrijd in Milaan won Juventus met 1-3. Als de twee Italiaanse grootmachten in punten gelijk eindigen, gaat onderling resultaat boven het doelsaldo. Op de laatste speeldag staan Atalanta en AC Milan, nu allebei drie punten meer dan Juventus, nog tegenover elkaar in Bergamo.