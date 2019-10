De Ligt krijgt niks mee van kritiek: 'Dat is gewoon een fabeltje’

De Ligt werd minder betrokken in de opbouw. ,,Ik moest gewoon mijn taak doen en dat is verdedigen. Lokomotiv heeft bijna niet op doel geschoten, maar als je de bal kwijtraakte, waren ze wel razendsnel in de counter. Daardoor moest ik mij minder met de opbouw bemoeien."

In Italië heeft De Ligt nog niet zijn vorm van vorig seizoen geëtaleerd en er is dan ook de nodige kritiek op zijn spel. Zo werd in Italiaanse media beweerd dat De Ligt te veel tijd doorbrengt in het krachthonk. ,,Bij Ajax zat ik meer in het krachthonk dan hier, dus dat is gewoon een fabeltje", aldus De Ligt. ,,Maar ik krijg de kritiek niet mee, want ik lees niet meer zoveel, eerlijk gezegd.”