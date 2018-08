De magie van Mourinho lijkt nu echt verdwenen

Zijn eigen spelers. De pers. Iedereen moet aan het chagrijn van Mourinho geloven, de Portugees die Manchester United maar niet aan de praat krijgt. Afgelopen weekend verloren The Mancunians van Brighton & Hove Albion (3-2) en een breuk nadert, al verklaarde BBC vandaag dat Manchester United helemaal niet van plan is om haar hoofdtrainer de laan uit te sturen.



Toch lijkt het er sterk op dat hij zijn baan niet meer zeker is, zeker als de resultaten in de Premier League niet heel snel omdraaien. Want waar hij bij vorige werkgevers in mindere fases nog kon wijzen op eerder behaalde titels en prestaties, daar is dat op Old Trafford niet bepaald het geval. Ja, hij won de Europa League, de League Cup en het Community Shield. Maar dat zijn niet de prijzen die ze bij Manchester United in het tijdperk-Sir Alex Ferguson gewend waren. Als de prestaties dan wéér tegenvallen en ook spelers als Paul Pogba totaal niet functioneren, ben je al snel de zondebok.



Het uitblijven van prijzen is een trendbreuk als je kijkt naar de carrière van 'The Special One' in de absolute top. Ga maar na: na zijn ongekende prestaties met FC Porto (Champions League en UEFA Cup) maakte hij Chelsea voor het eerst sinds mensenheugenis kampioen en herhaalde dat kunstje vervolgens nog eens. In zijn tweede periode in Londen veroverde hij nogmaals de landstitel (2014/2015). Pas toen Chelsea écht ver afgleed en de Londenaren in 2015 uiteindelijk op een zestiende plek (!) bivakkeerden, werd hij de laan uitgestuurd.