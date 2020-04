De meest bijzondere bezigheden van sporters: van dienstplicht tot thee sorteren

Son wil in dienstplicht

Voor Heung-min Son komt de tijdelijke stop niet eens zo slecht uit. Volgens verschillende Britse media wil de aanvaller van Tottenham Hotspur de komende weken zijn militaire dienstplicht in Zuid-Korea vervullen. Son bevindt zich al in zijn vaderland, omdat hij enkele weken geleden zijn arm brak en van Spurs toestemming kreeg om huiswaarts te keren. Son hoeft niet de standaard dienstplicht van 21 tot 24 maanden te vervullen, omdat hij met de Zuid-Koreaanse ploeg een gouden medaille won op de Aziatische Spelen. De buitenspeler moet vier weken in dienst.

Milner houdt het overzicht

James Milner staat bij Liverpool bekend als een betrouwbare kracht, de Engelsman is thuis ook geen rommelmaker. Milner besloot een middagje uit te trekken om zijn theezakjes te sorteren. Daarmee reageerde hij op de video van ploeggenoot Alex-Oxlade Chamberlain, die dansend door zijn huis ging. ,,Ook in huize Milner een geweldige tijd’’, zette de middenvelder zijn filmpje kracht bij.

Babysitter Haase

Wie in de knel komt met de kinderen, doet er verstandig aan om Robin Haase eens te benaderen. De 32-jarige tennisser uit Den Haag bood zich enkele weken geleden aan als oppasser. ,,Ik zit thuis en ben bereid om te helpen. Voor mij is het handig om het in de regio Zuid-Holland te doen’’, liet Haase weten in een video op Instagram.

Mourinho wordt bezorger

De meiningen over José Mourinho zijn verdeeld, maar de coach van Tottenham Hotspur liet zich twee weken geleden van zijn goede kant zien. De Portugees verruilde de voetbalvelden voor een dagje bezorgen. Mourinho bracht ouderen die de deur niet uit kunnen essentiële producten.

