De mooiste duels van dit weekend in de Europese topcompetities

Bundesliga

In de Bundesliga staat vanavond al een mooie wedstrijd op het programma. Peter Bosz gaat met zijn Bayer Leverkusen om 20.30 uur op bezoek bij Eintracht Frankfurt, de ploeg van middenvelder Jonathan de Guzmán en spits Bas Dost. Eintracht staat na zeven duels op elf punten, Leverkusen op veertien. De topper van dit weekend wordt morgenavond om 18.30 uur gespeeld. Borussia Mönchengladbach, de verrassende koploper, gaat op bezoek bij nummer acht Borussia Dortmund. Morgenmiddag wacht Bayern München een uitduel met FC Augsburg, terwijl RB Leipzig (tweede) en VfL Wolfsburg (vierde) dan ook tegenover elkaar staan.

Volledig scherm Bas Dost speelt vanavond met Eintracht Frankfurt tegen Bayer Leverkusen. © Andreas Gora/dpa

Premier League

In Engeland wordt dit weekend uitgekeken naar zondag 17.30 uur. Dan gaat Liverpool op bezoek bij nummer twaalf Manchester United, dat pas negen punten verzamelde in de eerste acht wedstrijden. Liverpool liet in de eerste acht duels nog geen punt liggen, al moest James Milner twee weken geleden in de 95ste minuut scoren vanaf elf meter voor de 2-1 zege op Leicester City. Manchester City, dat al acht punten achterstand heeft opgelopen op Liverpool, speelt morgenavond de uitwedstrijd bij de verrassende nummer zes Crystal Palace. Everton, dat op een zorgwekkende achttiende plaats staat, speelt morgenmiddag om 13.30 uur thuis tegen nummer acht West Ham United.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum speelt met Liverpool uit bij Manchester United. © BSR Agency

Serie A

Juventus heeft de koppositie weer in handen in Italië, nadat het twee weken geleden met 1-2 won bij Internazionale. De ploeg van Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt speelt morgenavond om 20.45 uur thuis tegen Bologna, waar de zieke trainer Siniša Mihajlović afgelopen week weer op het trainingsveld stond. De Nederlanders Mitchell Dijks, Stefano Denswil en Jerdy Schouten zullen samen met hun teamgenoten tot het uiterste gaan voor hun coach. Internazionale speelt zondag om 12.30 uur de uitwedstrijd bij Sassuolo. Atalanta Bergamo, dat opnieuw is terug te vinden op de derde plaats in de Serie A, speelt morgenmiddag om 15.00 uur tegen Lazio. In het Stadio Olimpico zullen Hans Hateboer, Marten de Roon en Robin Gosens ook revanche willen nemen voor de verloren bekerfinale tegen Lazio in mei.

Volledig scherm Juventus speelt morgenavond thuis tegen Bologna. © AFP

La Liga

Real Madrid is de koploper in Spanje met achttien punten na acht duels. De ploeg van coach Zinédine Zidane speelt morgenavond om 21.00 uur de uitwedstrijd bij Real Mallorca. Het voorafje op de zaterdagmiddag is ook fraai: FC Barcelona speelt om 13.00 uur in Baskenland tegen Eibar, Jasper Cillessen gaat om 16.00 uur met Valencia op bezoek bij Atlético Madrid. Zondagavond speelt Sevilla thuis tegen Levante. Kan Luuk de Jong dan eindelijk zijn eerste goal voor zijn club gaan maken?

Volledig scherm Luuk de Jong wacht nog altijd op zijn eerste goal namens Sevilla. © Getty Images

Ligue 1

In de Franse competitie gaat Paris Saint-Germain vanavond (20.45 uur) op bezoek bij OGC Nice, de club van coach Patrick Vieira en spits Kasper Dolberg. PSG ging dit seizoen al twee keer onderuit, maar coach Thomas Tuchel kan vanavond weer beschikken over zijn topaanvallers Kylian Mbappé en Edinson Cavani. Wel raakte Neymar tijdens de interlandperiode weer geblesseerd, nu aan zijn hamstring. Rudi Garcia debuteert morgen om 17.30 uur als coach van Olympique Lyon, dat het voor eigen publiek opneemt tegen Dijon FCO. Lyon staat zeer teleurstellend veertiende met negen punten na negen duels, dus Garcia en de fans zullen direct een overwinning eisen van Memphis Depay en zijn teamgenoten.