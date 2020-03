De mooiste foto's van feestende PSG-supporters buiten het stadion

Onmachtig Dortmund: voor het eerst sinds november 2019 doelpunt­loos

11 maart Borussia Dortmund is na een 2-0 nederlaag op bezoek bij Paris Saint-Germain uitgeschakeld in de Champions League. De Duitsers kwamen nauwelijks in de buurt van een doelpunt, iets wat dit seizoen nauwelijks voorkomt.