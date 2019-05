De ontknoping! Welke clubs mogen Europa in en voor wie valt het doek?

TopcompetitiesDe Europese topcompetities lopen zoetjesaan ten einde. In Italië, Spanje en Frankrijk wordt alleen nog om de kruimels gespeeld, maar in Duitsland en Engeland blijft de titelrace spannend tot het einde. Welke clubs doen nog mee om Europees voetbal en wie moet vrezen voor degradatie? Een overzicht.

Engeland

De Premier League is getuige van misschien wel de meest bewonderenswaardige titelrace uit zijn historie. Manchester City (laatste 13 duels zonder puntenverlies) en Liverpool (laatste 8 duels zonder puntenverlies, 16 duels ongeslagen) halen het allerbeste in elkaar naar boven. Met nog één duel op de kalender heeft City met een punt meer en een beter doelsaldo de beste papieren om de vierde landstitel in acht jaar te pakken.

Volledig scherm Ook Jürgen Klopp (l) en Pep Guardiola stuwen elkaar naar grote hoogten. © Getty Images

Champions League-plekken: 4

Ver, heel ver achter de twee titanen maken Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal en Manchester United er een ongeëvenaard potje van. Geen van de clubs slaagde erin volop te profiteren van het opeenvolgende puntenverlies van de ander. Chelsea heeft zich inmiddels wel verzekerd van CL-voetbal komend seizoen, Spurs is er bijna. Alleen als Arsenal zondag ruim wint van Burnley en Tottenham gaat thuis onderuit tegen Everton (doelsaldo is +8 in het voordeel van Spurs), klimmen de Gunners naar plek vier. De Europa League kan Arsenal nog een escape bieden – als het vijfde wordt, maar Chelsea in de EL-finale verslaat, gaat Arsenal als vijfde Engelse ploeg de Champions League in.



Manchester United gaat de Europa League in. Datzelfde geldt voor Wolverhampton Wanderers, ténzij Watford de FA Cup-finale wint van Manchester City.

Degradanten: 3

Cardiff City, Huddersfield Town en Fulham zijn gedegradeerd.

Volledig scherm Daryl Janmaat staat met Watford op 18 mei in de FA Cup-finale tegen Manchester City. Winst betekent plaatsing voor de Europa League. © Getty Images

Spanje

In La Liga wordt er net als in de eredivisie nog twee speeldagen gevoetbald. Barcelona verzekerde zich eind april al van de landstitel en gaat op 25 mei in de finale van de Copa del Rey tegen Valencia op voor de dubbel.

Champions League-plekken: 4

De Madrileense rivalen van Barça, Atlético (2de) en Real (3de), zijn al weken met volgend seizoen bezig. Wie zich als vierde aansluit bij de Spaanse Champions League-vertegenwoordiging is nog wel spannend. Stuntploeg Getafe houdt Valencia en Sevilla voorlopig op drie punten afstand, maar moet zondag wel op bezoek bij Barcelona. De nummers 5 en 6 (voorronde) zien we komend seizoen terug in de Europa League. Athletic Bilbao kan Sevilla en Valencia alleen in theorie nog bedreigen.

Degradanten: 3

Rayo Vallecano en nieuwkomer SD Huesca dalen af naar de Segunda División. De derde degradatieplek is momenteel voor Girona, maar Real Valladolid, Levante, Villarreal en Celta de Vigo zijn allemaal nog niet veilig.

Volledig scherm Getafe is na een geweldig seizoen dicht bij plaatsing voor de Champions League. © AFP

Duitsland

Borussia Dortmund leek de hegemonie van Bayern München in Duitsland na zes jaar te gaan doorbreken - op 21 december stond de ‘Herbstmeister’ uit Dortmund liefst negen punten voor. Die voorsprong is nog geen vijf maanden later volledig verdampt. Sterker nog, als Bayern zaterdag de topper met RB Leipzig wint, is de 28ste landstitel en de zevende in successie een feit. Dortmund en Leipzig zijn wel al zeker van Champions League-deelname.

Champions League-plekken: 4

Peter Bosz is na een moeizame periode met Bayer Leverkusen aan een indrukwekkende opmars bezig. Wint het zaterdag van Huub Stevens’ Schalke 04 en op de slotdag van Hertha BSC, dan zou Leverkusen zomaar als vierde met een Champions League-ticket aan de haal kunnen gaan. Het is daarbij wel afhankelijk van Eintracht Frankfurt, dat net als Leverkusen 54 punten heeft, maar een beter doelsaldo (+5). Ook Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg en Hoffenheim zijn nog kansrijk voor de felbegeerde plek vier. De nummers vijf tot en met zeven gaan de Europa League in.

Degradanten: 2 of 3

Alleen een wonder kan Hannover 96 nog behoeden voor degradatie. De club staat onderaan met zes punten achterstand op nummer 16 VfB Stuttgart, dat waarschijnlijk de nacompetitie ingaat. Het doelsaldo is (+1) ook in het voordeel van Stuttgart. Daartussen staat FC Nürnberg nog, dat net als Hannover degradatie bijna niet meer kan ontlopen. De achterstand op de enige nacompetitieplek is vijf punten. De onderste twee ploegen degraderen rechtstreeks.

Volledig scherm Peter Bosz , trainer van Bayer Leverkusen. © BSR Agency

Italië

De titelrace in de Serie A was geen moment spannend, maar al weken is er een boeiende stoelendans gaande om plek 4 - net als in Engeland, Spanje en Duitsland goed voor rechtstreekse CL-deelname. Marten de Roon en Hans Hateboer bezetten momenteel de vierde plek en houden topclubs van weleer - AC Milan, AS Roma en Lazio - voorlopig op achterstand. Er zijn nog wel drie duels te spelen.

Champions League-plekken: 4

Nummer 3 Internazionale is ook nog niet zeker van de Champions League, maar de kans dat de club van Stefan de Vrij het nog uit handen geeft is niet groot. Het programma van Inter is op papier een stuk eenvoudiger dan dat van bijvoorbeeld Atalanta. Milan, Roma en Torino kunnen de Nederlands getinte ploeg uit Bergamo nog bedreigen. Lazio doet alleen nog mee om Europa League-voetbal (plek 5 en 6).

Degradanten: 3

Frosinone en Chievo Verona hadden dit seizoen weinig te zoeken op het hoogste niveau. Achter de derde en laatste degradant staat nog een vraagteken. Empoli staat er het minste voor, maar Udinese - met Bram Nuytinck, Marvin Zeegelaar en Hidde ter Avest drie Nederlanders in de gelederen - is ook nog lang niet veilig. Genoa, Bologna en Parma moeten ook nog naar beneden kijken.

Volledig scherm Stefan de Vrij is met Inter dicht bij de Champions League. © REUTERS

Frankrijk

In Frankrijk was de strijd om het kampioenschap eigenlijk al beslist voordat deze goed en wel was begonnen. Paris Saint-Germain ging voor de zesde keer in de laatste zeven seizoenen met de titel aan de haal, met een straatlengte voorsprong op nummer twee Lille. Toch wierp de pijnlijke uitschakeling tegen Manchester United in de kwartfinale van de Champions League een flinke schaduw over het seizoen.

Champions League-plekken: 3 (1 voorronde)

Met nog drie wedstrijden te gaan lijkt het bijna zeker dat Lille beslag legt op de tweede plaats en daarmee samen met PSG de Champions League in gaat. Voor de strijd om de derde plaats - goed voor een ticket voor de voorronde - heeft het Olympique Lyon van Memphis Depay en Kenny Tete de beste papieren (63 punten), maar met Saint-Etienne (62) en Montpellier (58) zijn er nog kapers op de kust.