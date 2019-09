De Roon en Hateboer doen met Atalanta AS Roma pijn

Lyon lijdt duur puntenver­lies bij laagvlie­ger Brest

21:07 Olympique Lyonnais is ook in de zevende speelronde van de Franse competitie niet tot een overwinning gekomen. Lyon, waar Memphis Depay na ruim een uur inviel, kwam in de uitwedstrijd tegen het gepromoveerde Stade Brest niet verder dan 2-2 en heeft pas twee keer gewonnen.