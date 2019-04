De Roon en Hateboer gidsen Atalanta naar ruime zege na flitsend kwartier

Video Ossenaar Danjuma helpt Brugge na ruim 20 jaar aan winst bij Anderlecht

4 april Club Brugge is er voor het eerst sinds 1998 in geslaagd een uitwedstrijd te winnen van Anderlecht. In het Constant Vanden Stockstadion zegevierde de ploeg van coach Ivan Leko met 3-2. Aanvaller Arnaut Danjuma Groeneveld uit Oss zorgde voor de derde treffer van de bezoekers.