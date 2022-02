De Roon en Koopmeiners geven penalty weg, Fiorentina naar halve finale Coppa Italia

De Poolse spits Krzysztof Piatek scoorde in de negende minuut uit een strafschop na een ongelukkige overtreding van Marten de Roon. Davide Zappacosta maakte na een halfuur gelijk namens Atalanta, dat via de Ivoriaanse nieuwkomer Jeremie Boga in de 56ste minuut zelfs op voorsprong kwam in Bergamo. In de 71ste minuut scoorde Piatek opnieuw uit een strafschop, nu nadat Teun Koopmeiners op een ongelukkige manier in de fout ging aan de rand van het strafschopgebied.



Fiorentina kwam in de 79ste minuut met tien man te staan na een rode kaart voor Argentijns international Lucas Martínez Quarta. Het leek daarna richting een verlenging te gaan, maar in de laatste minuut van de extra tijd schoot Nikola Milenković de winnende 2-3 binnen voor Fiorentina. Koopmeiners was na 37 minuten ingevallen voor verdediger Jose Luis Palomino, De Roon en Hans Hateboer speelden de hele wedstrijd.

Lees ook Play Juventus wint dankzij scorende debutanten Vlahovic en Zakaria

Dinsdagavond plaatste Internazionale zich als eerste club voor de halve finales van de Italiaanse beker, door in San Siro met 2-0 te winnen van AS Roma. Woensdagavond won AC Milan daar met 4-0 van Lazio. Vanavond strijden Juventus en Sassuolo om het laatste ticket voor de halve finales van de Coppa Italia. Matthijs de Ligt staat in de basis bij Juventus, net als Dusan Vlahovic. De 22-jarige spits uit Servië, die onlangs voor 82 miljoen euro overkwam van Fiorentina, debuteerde zondagavond met een doelpunt voor Juventus.

Atalanta werd de afgelopen drie seizoenen knap derde in de Serie A, maar de club uit Lombardije won pas één prijs in de clubhistorie. Dat was de Coppa Italia in 1963 tegen Torino. In 1987 (tegen Napoli), 1996 (tegen Fiorentina), 2019 (tegen Lazio) en 2021 (tegen Juventus) verloor Atalanta in de Italiaanse bekerfinale. Fiorentina won de Coppa Italia in 2001 voor de zesde en voorlopig laatste keer.

Volledig scherm Vreugde bij Riccardo Sottil en Riccardo Saponara van Fiorentina. © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS