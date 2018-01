De Roon scoort tegen AS Roma, pakt rood, maar wint

Acht goals, negen gele kaarten in derby van Sevilla

6 januari Real Betis heeft zaterdag de derby van Sevilla gewonnen. Betis won op vijandelijke bodem in Estadio Ramón Sánchez Pizjuan van aartsrivaal Sevilla met 5-3. Daarmee werd het de meest doelpuntrijke derby van Sevilla ooit. De thuisploeg kwam in de eerste helft twee keer terug van een achterstand, maar kon zich na rust niet meer terugknokken na twee doelpunten in amper twee minuten tijd van de bezoekers.