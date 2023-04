De Roon sneert naar Mourinho met sleutelhanger na zege op AS Roma

AS Roma zakte naar de vijfde van de Serie A nadat Juventus onlangs al vijftien punten terug kreeg na een succesvol beroep . De club staat in punten gelijk met AC Milan, dat nu een beter doelsaldo heeft. Internazionale, de nummer 6 van de ranglijst, volgt op 2 punten. De beste vier ploegen van de Serie A mogen volgend seizoen aan de Champions League deelnemen.

Koopmeiners en Marten de Roon verschenen aan de aftrap voor Atalanta. Beide internationals van het Nederlands elftal kregen een gele kaart. Bij AS Roma ontbraken de geblesseerde Georginio Wijnaldum en Rick Karsdorp. De Roon kwam na afloop zoals wel vaker scherp uit de hoek op Twitter. ,,Als je roots in Rotterdam liggen en je verslaat AS Roma", zo schreef hij bij onderstaande foto.

De Roon verwees daarmee naar de reactie van Mourinho in de persconferentie nadat AS Roma Feyenoord had uitgeschakeld in de kwartfinales van de Europa League. De club uit de hoofdstad won de thuiswedstrijd tegen de koploper van de eredivisie na verlenging (4-1), na een nederlaag van 1-0 in De Kuip. Achteraf gaf Mourinho wat ‘advies’ aan NOS-verslaggever Joep Schreuder, waarbij hij een sleutelhanger van de Conference League overhandigde. ,,Als je verliest, ga niet huilen, maar richt je op de volgende wedstrijd, adviseerde de Portugees.