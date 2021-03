De trieste privéreden achter de plotselinge wissel van PSG-ster Di Maria

Paris Saint-Germain heeft zichzelf in de Ligue 1 voor schut gezet, vijf dagen nadat het in de Champions League te sterk was voor Barcelona. De 1-2 thuisnederlaag tegen FC Nantes werd echter volledig overschaduwd door een bizar voorval rondom de Argentijnse sterspeler Ángel Di María.

In de 62ste minuut van de wedstrijd in Parijs meldde PSG-directeur Leonardo zich plots vanaf de tribune bij trainer Mauricio Pochettino en sprak hem kort toe, waarna Di María direct werd gewisseld. Pochettino ging vervolgens met zijn landgenoot richting de kleedkamer en keerde pas een paar minuten later terug uit de catacomben. Na afloop maakt de club bekend dat Di María gewisseld was vanwege ‘ernstige privé-omstandigheden’.

Homejacking

Di María verliet direct geëmotioneerd het stadion, waarna Franse media in de loop van de avond steeds meer akelige details wisten te melden. Zo publiceerde RMC dat er tijdens de wedstrijd een overval zou hebben plaatsgevonden in het huis van de Argentijnse aanvaller. Di Maria bleek het slachtoffer te zijn van ‘homejacking', een inbraak waarbij bewoners worden gegijzeld. Het is niet bekend wie er op dat moment in het huis aanwezig waren, Di María heeft een vrouw en twee dochtertjes. Vast staat dat er leden van zijn gezin thuis waren.

Ook Marquinhos slachtoffer

De Franse krant L’Équipe meldde later dat Di Maria niet de enige PSG-speler gisteravond het slachtoffer van dergelijk geweld werd. Ook familie van ploeggenoot Marquinhos, die zondagavond niet meespeelde, werd thuis overvallen. Daarbij zouden de ouders van de Braziliaan zijn gegijzeld, zo melden Franse media.

Het lijkt inmiddels een trend onder Franse criminelen zo lijkt het. Het is namelijk niet voor het eerst dat PSG-spelers worden beroofd terwijl ze een wedstrijd aan het spelen zijn: in de laatste anderhalf jaar overkwam dat bijvoorbeeld ook Sergio Rico, Thiago Silva en Eric Maxim Choupo Moting. Ook Memphis Depay is sinds hij bij Lyon speelt al vaker het slachtoffer van een inbraak geworden.

Op de avond van trieste incidenten verzuimde PSG op gelijke hoogte te komen met koploper Lille. De Parijzenaars, nog zonder sterspeler Neymar en met Mitchel Bakker op de bank, kwamen door een treffer van de Duitser Julian Draxler vlak voor de rust nog wel op voorsprong. Na de rust sloegen de bezoekers verrassend toe met treffers van Randal Kolo Muani en Moses Simon.