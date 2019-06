De val van Michel Platini: van vedette tot verdachte

video's Venezuela ontsnapt dankzij VAR: Drie goals Brazilië afgekeurd

8:16 Met dank aan de VAR hield Venezuela in de Copa América een puntje over aan het duel met Brazilië. De videoscheids keurde twee goals van het gastland af waardoor het in Salvador 0-0 bleef. Ook bij een derde treffer van Coutinho ging het feest niet door.