De vreemdste clausules in voetbalcontracten: van voeten aan de grond tot een Lego-huis

Als Paris Saint-Germain Mauro Icardi later weer doorverkoopt, moet het Inter 15 miljoen euro extra betalen als het een Italiaanse club betreft. Het is een opmerkelijke clausule, maar in het voetbal zijn er eerder wel gekkere bepalingen vooraf vastgelegd. Een top 5.

Nahuel Guzmán

De mooiste staat misschien wel op naam van de Argentijn Nahuel Guzmán. De 34-jarige keeper van het Mexicaanse Tigres heeft in zijn verbintenis staan dat hij naar Newell’s Old Boys mag terugkeren zodra Lionel Messi voor die club tekent. Guzmán zat net als Messi in de jeugdopleiding van de club uit Rosario en speelde later enkele interlands met hem.

Roberto Firmino

Dankzij Football Leaks kwam naar buiten dat Roberto Firmino voor 98 miljoen kan worden overgenomen, behalve door Arsenal. Liverpool kwam met deze anti-Arsenal-optie, omdat de club in het verleden Luis Suárez probeerde te overnemen door symbolisch 1 pond boven de ontsnappingsclausule te bieden. Tot een deal kwam het niet, maar de wrevel was gewekt.

Dennis Bergkamp

Sinds het WK 1994 in de VS stapte Dennis Bergkamp nooit meer in een vliegtuig. Het maakte voor The Non-Flying Dutchman de onderhandelingen met zijn nieuwe club Arsenal er niet makkelijker op, zo bekende de aanvaller later in de biografie Stillness and Speed. ,,Ik vroeg een miljoen en ze trokken daar een ton vanaf, ‘want jij vlieg niet’. Ik accepteerde dat.”

Ronaldinho

Nu ging het bij Bergkamp om iets wat hij niet graag deed (vliegen), er zijn voetballers die vastleggen wat ze juist wél graag doen. Zo liet Ronaldinho in het contract met Flamengo opnemen dat hij twee keer per week mocht stappen. Voor zijn terugkeer naar Brazilië hadden nachtelijke uitstapjes de balvirtuoos al vaak genoeg in de problemen gebracht.

Volledig scherm Ronaldinho. © AFP

Giuseppe Reina