De Vrij boekt met Inter krappe zege op tien van Udinese

De Jong met doelpunt en assist van grote waarde voor winnend Barcelona

14 september Acht dagen geleden maakte Frenkie de Jong tegen Duitsland zijn eerste doelpunt in het shirt van Oranje. Iets meer dan een week later heeft de middenvelder ook zijn eerste goal in het blauw-rode shirt van Barcelona gemaakt. In de zevende minuut in het duel met Valencia schoot hij de 2-0 achter Jasper Cillessen. Het doelpuntrijke duel eindigde in 5-2.