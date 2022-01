De Vrij in sterrenensemble van 2021, Messi, Neymar en Mbappé moeten passen

Op het middenveld staat de speler met het hoogste percentage van de stemmen achter zijn naam. De Belg Kevin De Bruyne van Manchester City en de Rode Duivels kreeg 70 procent van de stemmen. Dat was zelfs nog iets meer dan spits Robert Lewandowski die 69 stemmen kreeg. De Pool wordt in het elftal geflankeerd door de Liverpool-aanvallers Mo Salah en Sadio Mané.



De jongste speler in het elftal is de Spanjaard Pedri, die nog maar net 19 jaar is. Naast hem N’Golo Kanté al jaren de beste verdedigende middenvelder van de wereld.



Na Jürgen Klopp in 2019, Hansi Flick in 2020 staat wederom een Duitse trainer aan het roer van het wereldelftal. Thomas Tuchel won met Chelsea de Champions League en de Europese Super Cup en incasseerde 40 procent van de stemmen. Hij bleef de Italiaan Roberto Mancini (26 procent) ruim voor.