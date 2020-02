De Vrij met Internazionale onderuit in topper tegen oude club Lazio

Ashley Young kwam kort voor rust op voorsprong in een boeiende eerste helft, waarin beide teams veel strijd leverden in deze Italiaanse topper. De 34-jarige winger uit Engeland, die vorige maand overkwam van Manchester United, schoot in de rebound knap binnen na een schot van rechtshalf Antonio Candreva. Vijf minuten na rust trok Lazio de stand gelijk. Stefan de Vrij veroorzaakte een tikkeltje ongelukkig een strafschop, die door Lazio-captain Ciro Immobile feilloos werd ingeschoten. De 29-jarige spits staat nu al op 26 doelpunten in de competitie, waarmee hij aardig op koers ligt voor de Gouden Schoen en het Serie A-record van Gonzalo Higuaín (36 goals voor Napoli in 2015/2016). Sergej Milinkovic-Savic maakte in de 69ste minuut de winnende treffer namens Lazio. Daarbij zagen de verdediging van Internazionale en doelman Daniele Padelli er niet goed uit. Padelli was vanavond de vervanger van eerste doelman Samir Handanovic, die vorige week in de gewonnen derby tegen AC Milan (4-2) een vinger brak.