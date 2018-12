De Vrij op de bank tegen Juventus

Bo­ca-coach: Schade voor het Argentijn­se voetbal is ongekend groot

18:33 Volgens Boca Juniors-coach Guillermo Barros Schelotto is de finale tegen River Plate om het clubkampioenschap van Zuid-Amerika door al het geweld al min of meer verpest. ,,Dit overschaduwt alles’', zei hij in een vooruitblik op de ontmoeting, waarvoor inmiddels is uitgeweken naar de Spaanse hoofdstad Madrid.