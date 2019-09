De wedstrijden om dit weekend naar uit te kijken in het buitenland

Atlético Madrid is in Spanje het enige team met de volle score na drie duels. De ploeg van Diego Simeone speelt zaterdagavond (18.30 uur) in San Sebastián de uitwedstrijd bij Real Sociedad. Real Madrid is met vijf punten na drie duels opnieuw niet goed begonnen. Zaterdagmiddag speelt de ploeg van Zinedine Zidane thuis tegen Levante, dat in oktober vorig jaar met 1-2 won in Estadio Santiago Bernabéu.



De mooiste wedstrijd van dit weekend is zaterdagavond om 20.45 uur in Camp Nou, waar Valencia op bezoek gaat bij FC Barcelona. De kampioen van tien van de laatste vijftien seizoenen staat achtste, nadat punten werden gemorst bij Athletic Bilbao (1-0) en Osasuna (2-2). Messi zal tegen Valencia nog niet meedoen, maar wellicht is er wel een basisplaats voor de zestienjarige Ansu Fati uit Guinee-Bissau. Valencia-doelman Jasper Cillessen keert dus al snel terug in Camp Nou, tegen de club waar hij in drie seizoenen tot slechts vijf competitieduels kwam.



Sevilla, dat derde staat met zeven punten, speelt zondagmiddag de uitwedstrijd bij nummer zeven Deportivo Alavés. Luuk de Jong wacht na drie duels nog op zijn eerste treffer in Spanje.