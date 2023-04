Defensieve puzzel voor Erik ten Hag in halve finale FA Cup: Varane, Martínez én Maguire afwezig

Maguire leidde donderdag in Spanje met een fout de nederlaag tegen Sevilla in (3-0) en daarmee ook de uitschakeling in de kwartfinales van de Europa League. Een week eerder had de ploeg van Ten Hag in het eerste duel met Sevilla op het eigen Old Trafford een voorsprong van 2-0 in de slotfase weggegeven door eigen doelpunten van Maguire en Tyrell Malacia (2-2).

Desondanks verdedigde Ten Hag Maguire in aanloop naar de wedstrijd tegen Brighton. ,,Hij heeft een heel belangrijke rol binnen het team. Hij is de captain, hij geeft leiding en communiceert met de manager. Hij motiveert het team en hij een voorbeeld voor iedereen op het trainingsveld", aldus de Nederlandse coach, die de nare smaak van het duel met Sevilla meteen weg kan spoelen. ,,Een betere mogelijkheid daarvoor kun je je niet wensen. We moeten laten zien dat we het waard zijn om in dit shirt te spelen.”

Bruno Fernandes

De Portugese spelmaker Bruno Fernandes keert terug in de selectie van Ten Hag. Hij ontbrak donderdag vanwege een schorsing. Aanvaller Anthony Martial moest zich in Sevilla kort na rust laten vervangen vanwege een blessure. Het is nog onzeker of de Fransman de halve finale van het belangrijkste Engelse bekertoernooi kan spelen. Middenvelder Scott McTominay ontbreekt sowieso. Dat geldt bij Brighton voor de geblesseerde oud-Ajacied Joël Veltman.

Manchester United won eerder dit jaar de League Cup, het ‘tweede’ bekertoernooi in Engeland.

