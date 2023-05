Definitief: Vinícius Júnior niet geschorst, Spaanse VAR geschorst door voetbalbond

met samenvatting Engelse media na ‘buiten­aard­se vertoning’ tegen Real Madrid: ‘Manchester City vestigt nieuwe orde’

De Engelse media komen vandaag op Hemelvaartsdag superlatieven tekort om de galavoorstelling van Manchester City tegen Real Madrid (4-0) in de halve finale van de Champions League te beschrijven. ‘Guardiola moet het gevoel hebben gehad alsof hij was gestorven en naar de hemel was gegaan.’