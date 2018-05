Degradatie dreigt voor El Ghazi en Lille

Lille kampt al jaren met financiële problemen. Na meerdere waarschuwingen was de maat dit seizoen vol voor de DNCG, de financiële waakhond van de Franse voetbalclubs. Lille mocht in de winterstop geen spelers meer aantrekken en hoorde dat het zou degraderen als het de zaakjes aan het einde van het seizoen niet op orde zou hebben.



Of dat het geval is, daar zal de DNCG op korte termijn over oordelen. Vandaag sprak het orgaan met Gérard Lopez, de eigenaar van Lille. De in Luxemburg geboren voormalig eigenaar van F1-renstal Lotus zal vermoedelijk de meest dure spelers van de club moeten verkopen en zelf een nieuwe financiële injectie in de club steken. De handhaving van Lille op het hoogste niveau valt of staat vervolgens met het oordeel van de DNCG.