Degradatie 'vliegrampploeg' Chapecoense

De club won slechts zes wedstrijden in de afgelopen voetbaljaargang en met nog drie wedstrijden te gaan is een aftocht naar de tweede divisie niet meer af te wenden. Chapecoense was drie jaar geleden wereldnieuws toen het vliegtuig met daarin de complete selectie neerstortte boven Colombia. Het toestel was op weg naar Medellin voor de finale van de Copa Sudamericana. Slechts drie voetballers overleefden de crash.



Met hulp vanuit de hele wereld werd de selectie opnieuw opgebouwd en Chapecoense slaagde er ondanks de ramp wonderwel in zich te handhaven in de hoogste divisie. De thuisnederlaag tegen Botafogo (0-1) afgelopen woensdag betekende zekere degradatie. "Excuses aan de fans. Zij zijn heel speciaal, moedigen ons altijd aan, ook in zware tijden", zei coach Marquinhos Santos. "We gaan weer opbouwen en komen sterker terug, dat beloof ik."