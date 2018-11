Dembélé dit kalenderjaar niet meer in actie bij Tottenham Hotspur

Selectie Martial terug bij nationale ploeg Frankrijk tegen Oranje

14:47 Anthony Martial is voor het eerst sinds maart weer opgeroepen voor de nationale ploeg van Frankrijk. De 22-jarige aanvaller van Manchester United is een van de 23 namen op de lijst van bondscoach Didier Deschamps voor de interlands tegen Nederland (vrijdag 16 november) en Uruguay (dinsdag 20 november) later deze maand.