'Denen schrijven zaalvoetbalinternationals in om uitsluiting te voorkomen'

Denemarken oefent morgenavond tegen Slowakije en speelt zondag het eerste duel uit de Nations League tegen Wales. Hareide mist de duels vrijwel zeker, omdat de bond niet wil dat hij de leiding heeft over een team dat hij niet zelf heeft samengesteld.



Als Denemarken, in juni nog achtste finalist bij het WK in Rusland en nummer 9 op de FIFA-ranking, bij de Europese voetbalunie UEFA niet tijdig een selectie bekendmaakt, loopt ze kans te worden uitgesloten voor de kwalificatiereeks van het EK in 2020. Om die reden werd een schaduwselectie samengesteld met zaalvoetbalinternationals en spelers uit de Tweede Divisie. Volgens de Deense krant Ekstra Bladet gaat het om onder anderen de zaalvoetballers Christoffer Haagh, Jim Brothmann Hougaard, Kevin Jørgensen en Louis Veis, maar ook om de dertigjarige topscorer Christian Offenberg van BK Averta, een club die uitkomt op het derde niveau in Denemarken. Hij scoorde zaterdagmorgen nog drie keer tegen Marienlyst.



De spelersvakbond wil vanavond nóg een laatste verzoeningspoging ondernemen, zodat bond en internationals in elk geval tot de volgende interlandronde, in oktober, uit de sores is. Volgens oud-Ajacied Christian Eriksen is dat een reden om alsnog vanavond in het vliegtuig te stappen naar Trnava, zo bevestigt hij in een persbericht. ,,We moeten dit conflict nu oplossen. Laten we de handen weer ineen slaan, DBU. We bieden opnieuw een tijdelijke verlenging van de oude overeenkomst aan, en dan reizen we vandaag alsnog naar Slowakije. Dan redden we voor nu in elk geval het gezicht van het Deense voetbal.''