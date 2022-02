Denso Kasius leeft de Italiaanse droom: ‘Of ik al bang ben voor Zlatan Ibrahimovic? Ik eet hem helemaal op’

Het is zaterdagmiddag 11 februari als Denso Kasius uit Nootdorp nog maar eens goed in zijn ogen wrijft. Als huurling van FC Utrecht speelt hij met FC Volendam vier weken daarvoor nog in Stadion de Geusselt tegen MVV. Nu staat hij met zijn kersverse werkgever Bologna in Stadio Olimpico tegenover Europese subtopper Lazio Roma. ,,Toen we voor de warming-up een rondje op het veld maakten, had ik wel een kippenvelmomentje, hoor”, vertelt de 19-jarige rechtsback vol trots.