Denzel Dumfries redt puntje voor Inter, Victor Osimhen weer de grote man bij Napoli

Lucas Torreira hielp Fiorentina op bezoek bij Inter, dat de geblesseerde Stefan de Vrij miste, vijf minuten na rust aan een terecht voorsprong. Nog eens vijf minuten later was de stand weer gelijk. De mee opgekomen Dumfries kon een voorzet bij de tweede paal binnenkoppen en zo voor de eindstand zorgen.

Napoli kwam na ruim 20 minuten op achterstand door een afstandsschot van aanvaller Gerard Deulofeu. De oud-speler van onder meer FC Barcelona maakte zo zijn negende competitietreffer van het seizoen. Osimhen tekende voor zijn tiende en elfde doelpunt in de competitie. De 23-jarige Nigeriaan kopte vlak na rust raak uit een vrije trap van Mário Rui en bracht zijn club even later op voorsprong door in te schieten uit een lage voorzet van Giovanni Di Lorenzo.