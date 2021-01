Depay in vorm en op titelkoers in Lyon: ‘Misschien blijf ik wel’

Met Depay in grote vorm ligt Lyon in Frankrijk op titelkoers. De aanvoerder, in de competitie al goed voor tien goals en vier assists, neemt zijn ploeg dit seizoen nadrukkelijk bij de hand. Tegen Lens (3-2 winst) was hij gisteren met twee treffers weer belangrijk voor Lyon, dat na achttien wedstrijden drie punten meer heeft dan naaste belager Paris Saint-Germain.

De club is er daarom alles aan gelegen dat Depay blijft. Voorzitter Jean-Michel Aulas liet afgelopen weekend op Twitter nog weten hoe belangrijk de aanvaller is voor Lyon. ,,Bedankt Memphis voor alles wat je als voetballer doet met voor ons OL’’, aldus Aulas. ,,Je bent hier thuis en je bent een uitzonderlijke man die een voorbeeld stelt als het gaat om ambitie. Je blijft zo lang als je wilt.’’

Depay in actie tegen Lens.

Maar dat Barcelona hem graag wil inlijven is geen geheim. Trainer Ronald Koeman had hem afgelopen zomer al naar Camp Nou willen halen. Zijn club moet echter eerst spelers verkopen voordat het Depay kan halen. Aan die situatie is nog altijd niets veranderd. Bijkomende complicerende factor is dat de voorzittersverkiezingen vanwege corona zijn uitgesteld waardoor Barcelona momenteel nauwelijks grote beslissingen neemt.

Quote Als de coach me steeds wisselt als ik twee goals maak, denk ik er misschien aan om te vertrekken Memphis Depay

Memphis wacht het allemaal rustig af, zo liet hij na de wedstrijd tegen Lens bij Canal+ weten. ,,Maar als de coach me steeds wisselt als ik twee goals maak, denk ik er misschien aan om te vertrekken’’, sprak de man die in de 88ste minuut naar de kant werd gehaald met een grote grijns.

,,Ik heb het al eerder gezegd, ik ben hier gelukkig. We hebben een geweldig team en ik hou echt van de president. We zullen zien wat er gebeurt. De president en ik weten wat er de afgelopen vier seizoenen is gebeurd. Laten we zo doorgaan en voorlopig van mijn aanwezigheid genieten, misschien tot het einde van het seizoen.’’

Memphis Depay juicht nadat hij heeft gescoord tegen Lens.