Depay schiet Lyon ver in blessuretijd naar belangrijke overwinning

Lyon is bezig aan een matig seizoen. Na elf speelronden staat de ploeg van Depay slechts dertiende en heeft het slechts twee punten mee dan hekkensluiter Metz. Toulouse begon met een punt achterstand op Lyon aan het duel en kwam in de vijftiende minuut al op achterstand. Oud-Ajacied Yaya Sonogo was met een schuiver over de grond trefzeker.



Depay deed tien minuten later wat terug. Jeff Reine-Adelaide draaide ter hoogte van de zestien mooi weg van zijn tegenstander en zag Depay naast zich vrijstaan, die de bal buiten het bereik van Baptiste Reynet binnenschoot. Voor Depay betekende het zijn zesde competitietreffer van het seizoen.



In de tweede helft kwam Toulouse ietwat gelukkig opnieuw op voorsprong, maar maakte Moussa Dembele tien minuten later gelijk. Dembele draaide weg van zijn tegenstanders en schoot in de verre hoek raak. Het duel leek af te stevenen op een gelijkspel, maar in de vijfde minuut van de blessuretijd bezorgde Depay zijn ploeg toch nog de overwinning. Met een knappe dribbel wurmde hij zich langs zijn tegenstanders en schoot hij met zijn linkerbeen de bal langs de doelman.



Kenny Tete kreeg geen speeltijd bij Lyon, dat twee weken geleden trainer Sylvinho wegens aanhoudende slechte resultaten ontsloeg.