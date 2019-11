Derbyheld De Jong: ‘Zal deze wedstrijd niet snel vergeten’

Video Ronaldo-vervanger Dybala brengt Juventus weer aan kop in Serie A

10 november Internazionale doet vooralsnog heel weinig fout in de Serie A, maar het is toch Juventus dat als koploper de interlandperiode ingaat. Cristiano Ronaldo was boos na zijn wissel, maar Maurizio Sarri had het gelijk aan zijn zijde. Paulo Dybala, de vervanger van de Portugees, maakte in de 77ste minuut de winnende goal: 1-0.