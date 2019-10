Maradona verloor nu vier van zijn vijf wedstrijden als coach van Gimnasia, dat na zes speelrondes ook al op de 23ste plaats stond toen Maradona aan de zware klus begon. Gimnasia heeft nog altijd pas vier punten na tien duels. Godoy Cruz staat met drie punten nog altijd onder Gimnasia, maar die club komt later vandaag nog wel in actie. Twee weken geleden boekte Gimnasia een 2-4 zege op bezoek bij Godoy Cruz.



Na de 1-2 tegen Racing Club, de 2-1 nederlaag bij Talleres en de 0-2 tegen tegen River Plate volgde vandaag dus wel de derde thuisnederlaag voor Maradona als coach van Gimnasia. Het seizoen in Argentinië duurt nog tot 1 maart. Op de slotdag speelt Gimnasia de uitwedstrijd bij Boca Juniors, dat na tien speelrondes de koploper is in de Superliga met 21 punten. Argentinos Juniors, waar Maradona zijn loopbaan begon, staat met een iets minder doelsaldo ook op 21 punten. Boca Juniors speelt in de nacht van dinsdag op woensdag de return tegen River Plate voor een plek in de finale van de Copa Libertadores. River Plate won de heenwedstrijd voor eigen publiek met 2-0.