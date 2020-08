Dervisoglu droomt van Premier League met Brentford: ‘Winnende goal maken op Wembley, dan word ik gek’

Door Dennis van Bergen Talloze Europa Cup I-finales werden er gespeeld. De finale van het wereldkampioenschap in 1966 tussen Engeland en Duitsland had er plaats. En onder anderen Michael Jackson, Tina Turner en Adele traden er op. Vanavond voegt ook Halil Dervisoglu, kind van de Rotterdamse Provenierswijk, zich in dat rijtje. Namens de Engelse club Brentford strijdt hij op Wembley tegen stadsgenoot Fulham om een plaats in de Premier League. ,,Een prachtig vooruitzicht, zeker”, zegt de 20-jarige spits, die afgelopen winter werd opgepikt bij Sparta. ,,Maar écht prachtig is het pas als we er winnen.”

Griffin Park

Toch zijn die pubquiz-feitjes slechts bijzaak. De lading zit ‘m in een geheel andere statistiek: voor het eerst in de 131-jarige clubhistorie kan Brentford promoveren naar de Premier League. En dat zou dan nota bene gebeuren in het seizoen dat afscheid wordt genomen van Griffin Park, al 116 jaar de knusse thuishaven van de club uit West-Londen. ,,Die emoties voel je hier heel erg, juist misschien wel omdat we vanwege de corona noodgedwongen zonder de steun van onze supporters moeten spelen”, vertelt Dervisoglu. ,,Iedereen in en rondom de club voelt dat dit een heel speciaal jaar is. En dat jaar kan natuurlijk nog veel specialer worden wanneer we Fulham verslaan.”

Nee, in sportief opzicht viel er heus wel een en ander aan te merken op zijn eerste half jaar bij Brentford. Dervisoglu, bij Sparta vrijwel altijd zeker van zijn plek, speelde naar zijn zin te weinig namens The Bees. Maar, merkt hij op, misschien is dat ook niet zo gek in een elftal dat het beste voetbal van het Championship liet zien. ,,Dan ga je als trainer niet zo heel snel wisselen.” Bovendien bereikte de jonge spits wel een aantal persoonlijke mijlpaaltjes. In het Emirates Stadium scoren tegen Arsenal bijvoorbeeld. Een oefenduel weliswaar, maar toch. Wel de club van zijn idool Mesut Özil. En van David Luiz, de Braziliaan met wie Dervisoglu het nog even aan de stok had tijdens de wedstrijd.



,,Het liefst had ik je nu gezegd dat ik al maanden op rij basisspeler ben hier”, is Dervisoglu eerlijk. ,,Anderzijds is het niet zo dat ik er maar wat bij hang bij Brentford. Op de training kan ik goed aanpikken, pak als invaller mijn minuutjes mee, en in de oefenwedstrijden laat ik me zien met mijn doelpunten. Zodra ik mijn kans krijg in een echte wedstrijd, wil ik ‘m pakken.”